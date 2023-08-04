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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Грузии в районе курортного поселка Шови произошел оползень. Шесть человек погибли, еще 35 ищут

зсув у Грузії 3.08.23

В Грузии в районе курортного поселка Шови в высокогорном регионе Рача накануне произошел оползень. В результате стихийного бедствия повреждены линии электропередачи, разрушены дороги и мосты, шесть человек погибли.

Об этом сообщает Грузия Online, Новости Грузии и Первый канал.

Как пишут издания, оползень произошел 3 августа около 15:15. Тела двух погибших обнаружили накануне, еще о четырех жертвах стало известно сегодня утром.

Спасатели эвакуировали из зоны оползня 210 человек. Поисково-спасательная операция продолжается. В зоне бедствия работают 400 пожарных, медиков и правоохранителей.

Также к спасательной операции привлекли два вертолета пограничной службы.

По словам министра регионального развития и инфраструктуры Ираклия Карселадзе, 35 человек, которые находились в месте оползня, до сих пор не выходят на связь.

Спасателям все еще не удается пробиться в зону коттеджей, которая оказалась в самом эпицентре.

– Там, где были коттеджи, уже фактически ничего нет… Спасатели не могут пройти, они проваливаются, – рассказали в штабе спасения.

Эксперты отмечают, если бы оползень произошел ночью или рано утром — количество жертв было бы гораздо больше.

7 августа в Грузии объявлено днем траура.

Фото: Новости Грузии

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