Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Включили гимн РФ и сирену: в Чехии официанты поиздевались над украинками
Срочно
РФ нанесла удар управляемой авиабомбой по центру переливания крови в Харьковской области
Срочно
В Хмельницкой области снова раздаются взрывы — ОВА
Срочно
В районе Керченского моста прогремели взрывы: перед этим там остановили движение авто
90% мужчин Украины будут воевать — боец ВСУ
Происшествия Срочно
Срочно
Татьяна Забожко, редактор ленты

Вероятно, ударили из ЗРК С-300: россияне обстреляли Харьков

Вибух
Фото: Depositphotos

Утром 6 августа россияне нанесли ракетные удары по Холодногорскому району Харькова.

Взрывы в Харькове 6 августа 2023 — что известно о взрывах в Харькове

Обновлено в 09:30. По предварительной информации, отмечает руководитель областной военной администрации Олег Синегубов, оккупанты ударили из зенитно-ракетного комплекса С-300.

– Профильные службы выехали на обследование последствий обстрелов в Холодногорском районе. На данный момент информация о пострадавших не поступала, – отметил Олег Синегубов.

То, что в Харькове слышны взрывы, первыми сообщили в полиции области.

Там призывали людей не подходить к окнам, пройти в укрытия и оставаться там до отбоя воздушной тревоги.

Обо всех разрушениях и пострадавших правоохранители просят сообщать на спецлинию полиции 102.

Отметим, что Воздушные силы ВСУ еще в девять утра зафиксировали активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

А через восемь минут предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в ряде областей.

Карта повітряних тривог

Харьков
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Воздушных силах объяснили, почему не удалось уничтожить дроны Shahed, которыми атаковали Харьков
Юрій Ігнат
Попадание в общежитие и территорию спорткомплекса: детали атаки Шахедов на Харьков
Обстріл Харкова 1 серпня 2023
РФ атаковала Харьков ракетами С-300: вспыхнул пожар, есть раненый
ракетний удар по Харкову
Шахеды попали в промышленные объекты в Харьковской области
Вероятно, ударили из ЗРК С-300: россияне обстреляли Харьков
Бомбардировщик Ту-22М3: почему он так опасен, главные характеристики
Бомбардувальник Ту-22М3
Видео
Почему Россия активизировала удары по Югу Украины ракетами Оникс и что это за оружие

Что известно об противокорабельной ракете Оникс и почему участились атаки этим оружием по портовым городам Украины.

Алла Чиж, Илья Нежигай
Окопы на пляже: туристический сезон в Крыму безвозвратно испорчен
Вероятно, ударили из ЗРК С-300: россияне обстреляли Харьков
Набирали воду из моря и луж: невероятное спасение священника ПЦУ и семьи из Мариуполя
Вероятно, ударили из ЗРК С-300: россияне обстреляли Харьков
С Родины-матери сняли советские символы: скульптура готова к установлению тризуба
Монумент Батьківщина-мати
Удар по Кривому Рогу: как из разрушенного дома спасались люди
Вероятно, ударили из ЗРК С-300: россияне обстреляли Харьков
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь