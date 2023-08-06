Вероятно, ударили из ЗРК С-300: россияне обстреляли Харьков

Утром 6 августа россияне нанесли ракетные удары по Холодногорскому району Харькова.

Обновлено в 09:30. По предварительной информации, отмечает руководитель областной военной администрации Олег Синегубов, оккупанты ударили из зенитно-ракетного комплекса С-300.

– Профильные службы выехали на обследование последствий обстрелов в Холодногорском районе. На данный момент информация о пострадавших не поступала, – отметил Олег Синегубов.

То, что в Харькове слышны взрывы, первыми сообщили в полиции области.

Там призывали людей не подходить к окнам, пройти в укрытия и оставаться там до отбоя воздушной тревоги.

Обо всех разрушениях и пострадавших правоохранители просят сообщать на спецлинию полиции 102.

Отметим, что Воздушные силы ВСУ еще в девять утра зафиксировали активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

А через восемь минут предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в ряде областей.

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