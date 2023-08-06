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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Імовірно, вгатили із ЗРК С-300: росіяни обстріляли Харків

Вибух
Фото: Depositphotos

Уранці 6 серпня росіяни завдали ракетних ударів по Холодногірському району Харкова.

Вибухи в Харкові 6 серпня 2023 року – що відомо про вибухи в Харкові

Оновлено о 09:30. За попередньою інформацією, зазначає керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, окупанти вгатили із зенітно-ракетного комплексу С-300.

– Профільні служби виїхали на обстеження наслідків обстрілу в Холодногірському районі. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила, – зазначив Олег Синєгубов.

Те, що в Харкові чути вибухи, першими повідомили в поліції області.

Там закликали людей не підходити до вікон, пройти в укриття та залишатись там до відбою повітряної тривоги.

Про всі руйнування та постраждалих правоохоронці просять повідомляти на спецлінію поліції 102.

Зауважимо, що Повітряні сили ЗСУ ще о дев’ятій ранку зафіксували активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

А за вісім хвилин попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в низці областей.

Карта повітряних тривог

Харків
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