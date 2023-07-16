Выбирает цель и составляет график авиаударов: Израиль внедряет искусственный интеллект в военные операции

Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали использовать искусственный интеллект для военных операций, в частности, для планирования авиационных атак.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимных представителей израильской армии.

Отмечается, что искусственный интеллект обрабатывает большие объемы данных. А его выводы используют для определения целей, на которые направляются авиаудары.

Для оперативного планирования атак используют другую модель ИИ — Fire Factory. Она базируется на анализе ранее принятых военных решений и формирует рекомендации на этой основе.

Fire Factory позволяет не только указать следующую цель для атаки, но и рассчитать нужный боекомплект и составить график ударов.

Обе системы контролируют военные, которые проверяют результаты и выводы, предоставляемые ИИ.

— То, что раньше занимало часы, теперь занимает минуты и еще несколько минут отводится на проверку человеком. При том же количестве людей мы делаем это гораздо дольше, — заявил неназванный полковник ЦАХАЛа.

По данным Bloomberg, армия Израиля уже давно внедряет искусственный интеллект для выполнения своих военных операций. Для анализа берут данные с беспилотников, камер видеонаблюдения, спутниковых снимков и тп.

Однако в издании отмечают, что использование искусственного интеллекта израильскими военными пока не регулируется законодательством страны и на международном уровне.

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