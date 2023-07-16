Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
Филигранная работа ПВО – Хмельницкая ОВА об уничтожении ракеты над областью
Срочно
Ночная атака на Киев: двое из четырех пострадавших – в больнице
Атака по Запорожью: один человек пострадал, в городе частично нет света
Лидеры НАТО попросили Зеленского “остыть” из-за твита накануне саммита в Вильнюсе — Bloomberg
Во Львове мужчина и работники ТЦК подрались во время вручения повестки
Мир
Валентина Чорна, редактор ленты

Выбирает цель и составляет график авиаударов: Израиль внедряет искусственный интеллект в военные операции

Выбирает цель и составляет график авиаударов: Израиль внедряет искусственный интеллект в военные операции
Фото: Pixabay

Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали использовать искусственный интеллект для военных операций, в частности, для планирования авиационных атак.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимных представителей израильской армии.

Отмечается, что искусственный интеллект обрабатывает большие объемы данных. А его выводы используют для определения целей, на которые направляются авиаудары.

Для оперативного планирования атак используют другую модель ИИ — Fire Factory. Она базируется на анализе ранее принятых военных решений и формирует рекомендации на этой основе.

Fire Factory позволяет не только указать следующую цель для атаки, но и рассчитать нужный боекомплект и составить график ударов.

Обе системы контролируют военные, которые проверяют результаты и выводы, предоставляемые ИИ.

— То, что раньше занимало часы, теперь занимает минуты и еще несколько минут отводится на проверку человеком. При том же количестве людей мы делаем это гораздо дольше, — заявил неназванный полковник ЦАХАЛа.

По данным Bloomberg, армия Израиля уже давно внедряет искусственный интеллект для выполнения своих военных операций. Для анализа берут данные с беспилотников, камер видеонаблюдения, спутниковых снимков и тп.

Однако в издании отмечают, что использование искусственного интеллекта израильскими военными пока не регулируется законодательством страны и на международном уровне.

Читайте также
США планируют интегрировать технологии искусственного интеллекта для усиления армии — Милли
Выбирает цель и составляет график авиаударов: Израиль внедряет искусственный интеллект в военные операции

Израиль, Штучний інтелект
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Израиле был госпитализирован премьер Нетаньяху из-за плохого самочувствия: что известно
Выбирает цель и составляет график авиаударов: Израиль внедряет искусственный интеллект в военные операции
Израиль и другие страны ООН должны больше делать для Украины — Макрон
Еммануель Макрон
В ВСУ не служил и не является ветераном: МИД помог украинцу, которого сняли с рейса Wizz Air
Выбирает цель и составляет график авиаударов: Израиль внедряет искусственный интеллект в военные операции
Конструкция не похожа ни на один танк мира: на что способен Меркава-3
Выбирает цель и составляет график авиаударов: Израиль внедряет искусственный интеллект в военные операции
Юридические онлайн-консультации: может ли искусственный интеллект заменить юриста
мобільний застосунок КОНСУЛЬТАНТ
Видео
Власть помогать не спешит: одесситы самостоятельно восстанавливают здания после удара РФ

Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.

Александра Ченкова
Обстрел Киева 24 июня: пострадавшим до сих пор не предоставили жилье и не выплатили компенсации
Падіння уламків ракет на будинок у Солом'янському районі Києва
Одним из первых зашел в Бучу: история польского военного корреспондента
Выбирает цель и составляет график авиаударов: Израиль внедряет искусственный интеллект в военные операции
Отдых на Шацких озерах 2023: почему стоит поехать и чем там заняться
Шацкие озера
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (14.07.2023)
Выбирает цель и составляет график авиаударов: Израиль внедряет искусственный интеллект в военные операции
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь