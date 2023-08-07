Оккупанты ночью обстреляли Херсон: погибла женщина, есть раненые

Сегодня после полуночи россияне дважды ударили по Херсону — есть попадания в жилые дома.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, есть попадание в девятиэтажный дом, там возник пожар. Тепловые удары получили двое пожарных. Погибла женщина.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, около 00:50 оккупанты ударили по жилому дому. У восьми жителей диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. В больницу госпитализировали одного маломобильного человека.

Через полчаса россияне продолжили обстрелы. В результате попадания артиллерийского снаряда в дом погибла 59-летняя женщина, у 60-летнего мужчины — контузия.

Около 03:15 оккупанты снова обстреляли жилые дома. Ранена 93-летняя женщина, ее с минно-взрывной травмой и контузией доставили в больницу.

Фото: Андрій Єрмак

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