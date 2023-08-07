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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Окупанти вночі обстріляли дев’ятиповерхівку у Херсоні: загинула жінка, є поранені

Окупанти вночі обстріляли дев’ятиповерхівку у Херсоні: загинула жінка, є поранені
Окупанти вночі обстріляли дев’ятиповерхівку у Херсоні: загинула жінка, є поранені
Окупанти вночі обстріляли дев’ятиповерхівку у Херсоні: загинула жінка, є поранені
Окупанти вночі обстріляли дев’ятиповерхівку у Херсоні: загинула жінка, є поранені
Окупанти вночі обстріляли дев’ятиповерхівку у Херсоні: загинула жінка, є поранені
Окупанти вночі обстріляли дев’ятиповерхівку у Херсоні: загинула жінка, є поранені
Херсон
Фото: Андрій Єрмак
Окупанти вночі обстріляли дев’ятиповерхівку у Херсоні: загинула жінка, є поранені
Окупанти вночі обстріляли дев’ятиповерхівку у Херсоні: загинула жінка, є поранені
Окупанти вночі обстріляли дев’ятиповерхівку у Херсоні: загинула жінка, є поранені
Окупанти вночі обстріляли дев’ятиповерхівку у Херсоні: загинула жінка, є поранені
Окупанти вночі обстріляли дев’ятиповерхівку у Херсоні: загинула жінка, є поранені
Окупанти вночі обстріляли дев’ятиповерхівку у Херсоні: загинула жінка, є поранені
Херсон

Сьогодні після опівночі росіяни двічі вдарили по Херсону – є влучання у житлові будинки.

Оновлено о 09:40. Як повідомили в ДСНС, в результаті атаки сталось загоряння фасаду дев’ятиповерхового будинку з першого по п’ятий поверх на площі 350 кв. м.

На місці події пожежники врятували двоє людей, ще семеро евакуювали.

О 03:35 повністю ліквідували пожежу.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що в Херсоні є влучання у дев’ятиповерховий будинок, там виникла пожежа. Теплові удари отримали двоє пожежників. Загинула жінка.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, близько 00:50 окупанти вдарили по житловому будинку. У восьми мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. До лікарні шпиталізували одну маломобільну особу.

Через пів години росіяни продовжили обстріли. Внаслідок влучання артилерійського снаряда в будинок загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка – контузія.

Близько 03:15 окупанти знову обстріляли житлові будинки. Поранено 93-річну жінку. Її з мінно-вибуховою травмою та контузією доправили до лікарні.

Фото: Андрій Єрмак

Війна в Україні, Херсон
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Анастасія Кожушко
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