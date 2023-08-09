90% ожогов тела: на Киевщине подросток залез на крышу поезда, его ударило током
В Буче Киевской области 13-летний парень ради развлечения полез на крышу электропоезда. Его ударило током, повреждения были практически несовместимы с жизнью.
Об этом сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов.
– Действовать надо было срочно. Наши полицейские экстренно сопроводили скорую с пострадавшим в Ожоговый центр столицы. Сейчас врачи борются за жизнь ребенка. Спасибо капитану Олегу Коцюку и капралу полиции Виталию Корзуну за решительность и неравнодушие. Вся полиция Киевщины желает мальчику скорейшего выздоровления, – написал он в своем Тelegram.
Небытов призвал молодежь быть осмотрительными, не пренебрегать правилами безопасности и не совершать бездумных поступков в поисках новых эмоций.
– Не суйте пальцы в розетку! Думайте головой. Родителей же призываю интересоваться досугом подрастающего поколения. Разъяснять, подчеркивать необходимость не подвергать себя опасности. Мы несем личную ответственность за свою жизнь и жизнь наших детей, – подчеркнул глава ГУНП в Киевской области.
Напомним, на Киевщине в детском лагере во время купания в озере утонул 10-летний мальчик.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский