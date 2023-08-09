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Анастасия Кожушко, редактор ленты

90% ожогов тела: на Киевщине подросток залез на крышу поезда, его ударило током

90% ожогов тела: на Киевщине подросток залез на крышу поезда, его ударило током
Фото: УНИАН, Нацполиция

В Буче Киевской области 13-летний парень ради развлечения полез на крышу электропоезда. Его ударило током, повреждения были практически несовместимы с жизнью.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов.

– Действовать надо было срочно. Наши полицейские экстренно сопроводили скорую с пострадавшим в Ожоговый центр столицы. Сейчас врачи борются за жизнь ребенка. Спасибо капитану Олегу Коцюку и капралу полиции Виталию Корзуну за решительность и неравнодушие. Вся полиция Киевщины желает мальчику скорейшего выздоровления, – написал он в своем Тelegram.

Небытов призвал молодежь быть осмотрительными, не пренебрегать правилами безопасности и не совершать бездумных поступков в поисках новых эмоций.

– Не суйте пальцы в розетку! Думайте головой. Родителей же призываю интересоваться досугом подрастающего поколения. Разъяснять, подчеркивать необходимость не подвергать себя опасности. Мы несем личную ответственность за свою жизнь и жизнь наших детей, – подчеркнул глава ГУНП в Киевской области.

Напомним, на Киевщине в детском лагере во время купания в озере утонул 10-летний мальчик.

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Киевская область, поїзд, Полиция
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