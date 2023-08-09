90% опіків тіла: на Київщині підліток заліз на дах потяга, його уразило струмом

У Бучі на Київщині 13-річний хлопець задля розваги поліз на дах електропотяга. Його уразило струмом, ушкодження були практично несумісні з життям.

Про це повідомив начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов.

– Діяти треба було терміново. Наші поліцейські екстрено супроводили швидку з постраждалим в Опіковий центр столиці. Зараз лікарі борються за життя дитини. Дякую капітану Олегу Коцюку та капралу поліції Віталію Корзуну за рішучість та небайдужість. Вся поліція Київщини зичить хлопчику якнайшвидшого одужання, – написав він у своєму Тelegram.

Нєбитов закликав молодь бути обачними, не нехтувати правилами безпеки та не вчиняти бездумних вчинків у пошуках нових емоцій.

– Не пхайте пальці в розетку! Думайте головою. Батьків же закликаю цікавитись дозвіллям підростаючого покоління. Розʼяснювати, наголошувати на необхідності не наражати себе на небезпеку. Ми несемо особисту відповідальність за своє життя і життя наших дітей, – наголосив очільник ГУНП у Київській області.



Нагадаємо, на Київщині у дитячому таборі під час купання в озері потонув 10-річний хлопчик.

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