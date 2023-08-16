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Юлія Соколова, редакторка стрічки

На Одещині ППО знову працює по Шахедах: повідомляють про вибухи в Рені

Обстріли України
Фото: Факти ICTV

В Одеській області вдруге за ніч лунають вибухи. Атака ворожих дронів-камікадзе Шахед триває.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, чергові групи ворожих БпЛА рухалися над акваторією Чорного моря в напрямку півдня Одещини.

Вони зайшли в гирло Дунаю та почали прямувати тим же маршрутом, що й дрони під час першої хвилі, тобто в напрямку Ізмаїла.

Повідомляється про потужні вибухи в районі міста Рені, де знаходиться торговельний порт. Триває робота протиповітряної оборони. Інформація наразі непідтверджена.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав людей перебувати в укриттях та не знімати роботу ППО.

– Ізмаїльський район, знову наголошую на необхідності лишатися всім у безпечних місцях! Роботу ППО не знімати! – зазначив він.

Мапа України

Мапа: alerts.in.ua

Повномасштабна війна в Україні триває вже 539-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Вибух, Дрони, Одеська область, Рені, Російська агресія
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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

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