На Одещині ППО знову працює по Шахедах: повідомляють про вибухи в Рені
В Одеській області вдруге за ніч лунають вибухи. Атака ворожих дронів-камікадзе Шахед триває.
Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, чергові групи ворожих БпЛА рухалися над акваторією Чорного моря в напрямку півдня Одещини.
Вони зайшли в гирло Дунаю та почали прямувати тим же маршрутом, що й дрони під час першої хвилі, тобто в напрямку Ізмаїла.
Повідомляється про потужні вибухи в районі міста Рені, де знаходиться торговельний порт. Триває робота протиповітряної оборони. Інформація наразі непідтверджена.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав людей перебувати в укриттях та не знімати роботу ППО.
– Ізмаїльський район, знову наголошую на необхідності лишатися всім у безпечних місцях! Роботу ППО не знімати! – зазначив він.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 539-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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