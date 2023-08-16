На Одещині ППО знову працює по Шахедах: повідомляють про вибухи в Рені

В Одеській області вдруге за ніч лунають вибухи. Атака ворожих дронів-камікадзе Шахед триває.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, чергові групи ворожих БпЛА рухалися над акваторією Чорного моря в напрямку півдня Одещини.

Вони зайшли в гирло Дунаю та почали прямувати тим же маршрутом, що й дрони під час першої хвилі, тобто в напрямку Ізмаїла.

Повідомляється про потужні вибухи в районі міста Рені, де знаходиться торговельний порт. Триває робота протиповітряної оборони. Інформація наразі непідтверджена.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав людей перебувати в укриттях та не знімати роботу ППО.

– Ізмаїльський район, знову наголошую на необхідності лишатися всім у безпечних місцях! Роботу ППО не знімати! – зазначив він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 539-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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