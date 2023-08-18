На Львовщине СБУ ликвидировала банду оборотней, которые мобилизовались в ВСУ и занимались рэкетом
В результате спецоперации на Львовщине Служба безопасности обезвредила банду рэкетиров, которую организовали двое бывших уголовников, скрывавших свое прошлое и призвавшихся на военную службу.
Как выяснили следователи, после зачисления в состав одной из воинских частей региона они самовольно оставили подразделение и начали заниматься вымогательством денег с граждан.
Прикрываясь статусом военнослужащих, фигуранты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем выставляли жертвам счет за решение спора.
– Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства рэкетирами 4 тыс. долларов США с демобилизованного бойца ВСУ, – говорится в сообщении.
В случае отказа уплатить всю сумму злоумышленники угрожали мужчине насилием и физической расправой.
Правоохранители задержали обоих рэкетиров с поличным во время передачи части денег от потерпевшего.
Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 УКУ (вымогательство в условиях военного положения).
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, в Киеве в рамках спецоперации Служба безопасности задержала российского агента-корректировщика, который готовил новый ракетный обстрел столицы.
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