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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На Львівщині СБУ ліквідувала банду перевертнів, які мобілізувалися до ЗСУ та займалися рекетом

На Львівщині СБУ ліквідувала банду перевертнів, які мобілізувалися до ЗСУ та займалися рекетом
Фото: СБУ

У результаті спецоперації на Львівщині Служба безпеки знешкодила банду рекетирів, яку організували двоє колишніх кримінальників, що приховали своє минуле і призвались на військову службу. 

Як з’ясували слідчі, після зарахування до складу однієї з військових частин регіону вони самовільно залишили підрозділ і розпочали займатися вимаганням грошей з громадян. 

Прикриваючись статусом військовослужбовців, фігуранти створювали штучні конфліктні ситуації, а потім виставляли жертвам рахунок за вирішення спору. 

– Співробітники СБУ задокументували факт вимагання рекетирами 4 тис. доларів США з демобілізованого бійця ЗСУ, – йдеться у повідомленні. 

У разі відмови сплатити всю суму зловмисники погрожували чоловіку насильством та фізичною розправою.

На Львівщині СБУ ліквідувала банду перевертнів, які мобілізувалися до ЗСУ та займалися рекетом

Фото: СБУ

Правоохоронці затримали обох рекетирів на гарячому під час передання частини грошей від потерпілого. 

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання в умовах воєнного стану). 

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, у Києві в рамках спецоперації Служба безпеки затримала російського агента-корегувальника, який готував новий ракетний обстріл столиці.

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Джерело: СБУ
Львівська область, СБУ, Хабарництво
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