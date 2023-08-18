Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Во Львове избили трансгендерную военную, которая приехала на похороны матери: омбудсмен отреагировал на инцидент
Срочно
Ракетный удар по Львову: разрушены квартиры, повреждены машины, есть попадание в садик
Изнасиловал и еще живую в мешке сбросил с обрыва: в Чехии украинец едва не убил 15-летнюю девушку
В двух селах Львовской области из-за попадания ракет повреждены 19 домов, количество пострадавших возросло
Загадочная гибель двух 12-летних девочек в Киеве. Дети выпали из многоэтажки
Происшествия
Нуждается в проверке
Марта Бондаренко, редактор ленты

В Запорожье взрывы: Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики

Вибух
Фото: Факти ICTV

В Запорожье во время тревоги прозвучали взрывы во время тревоги.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Командование Воздушных сил предупредило, что в восточных и юго-восточных регионах — угроза применения врагом баллистического вооружения.

Сообщается, что над Запорожьем летает дрон-разведчик.

Новость дополняется…

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 541-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Запорожье
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Новости будут скоро: Зеленский анонсировал новые пакеты помощи для Украины
Зеленський
РФ должна полностью убраться из Украины: Госдеп США о победе в войне
Держдеп США,
В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы, обследуют железнодорожное полотно
Вибух
F-16 для Украины: Нидерланды и Дания подтвердили получение разрешения от США
Винищувач F-16
Спецслужбы РФ готовят псевдовыборы на ВОТ в сентябре 2023 года — ГУР
російські окупанти
Игры
Видео
Обороняться, штурмовать и уничтожать вражескую технику: Волки Да Винчи тренируют желающих

В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.

Олег Корниенко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 08:00 (18.08.2023)
В Запорожье взрывы: Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 07:30 (18.08.2023)
В Запорожье взрывы: Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 07:00 (18.08.2023)
В Запорожье взрывы: Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 06:00 (18.08.2023)
В Запорожье взрывы: Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь