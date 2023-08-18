В Запорожье взрывы: Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики

В Запорожье во время тревоги прозвучали взрывы во время тревоги.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Командование Воздушных сил предупредило, что в восточных и юго-восточных регионах — угроза применения врагом баллистического вооружения.

Сообщается, что над Запорожьем летает дрон-разведчик.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 541-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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