У Запоріжжі вибухи: Повітряні сили попереджали про загрозу балістики

У Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Командування Повітряних сил попередило, що у східних та південно-східних регіонах – загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

Повідомляється, що над Запоріжжям літає дрон-розвідник.

Новина доповнюється…

Повномасштабна війна в Україні триває вже 541-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.