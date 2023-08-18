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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Запоріжжі вибухи: Повітряні сили попереджали про загрозу балістики

Вибух
Фото: Факти ICTV

У Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Командування Повітряних сил попередило, що у східних та південно-східних регіонах – загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

Повідомляється, що над Запоріжжям літає дрон-розвідник.

Новина доповнюється…

Повномасштабна війна в Україні триває вже 541-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Запоріжжя
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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
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