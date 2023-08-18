У Запоріжжі вибухи: Повітряні сили попереджали про загрозу балістики
У Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Командування Повітряних сил попередило, що у східних та південно-східних регіонах – загроза застосування ворогом балістичного озброєння.
Повідомляється, що над Запоріжжям літає дрон-розвідник.
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 541-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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