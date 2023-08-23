РФ запустила ударные дроны в направлении Одесской области: работает ПВО

В ночь на среду, 23 августа, войска РФ запустили ударные беспилотники в направлении Одесской области. В небе над регионом сейчас громко, работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

В Воздушных силах ВСУ предупредили, что группа ударных дронов движется над акваторией Черного моря в направлении Одессы.

Мониторинговые каналы пишут, что движение Шахедов зафиксировано в сторону устья Дуная, где расположены украинские порты, такие как Измаил или Рени. Подтверждения этой информации пока нет.

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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