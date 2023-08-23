РФ запустила ударные дроны в направлении Одесской области: работает ПВО
В ночь на среду, 23 августа, войска РФ запустили ударные беспилотники в направлении Одесской области. В небе над регионом сейчас громко, работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
В Воздушных силах ВСУ предупредили, что группа ударных дронов движется над акваторией Черного моря в направлении Одессы.
Мониторинговые каналы пишут, что движение Шахедов зафиксировано в сторону устья Дуная, где расположены украинские порты, такие как Измаил или Рени. Подтверждения этой информации пока нет.
Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Оленовка и российская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там деловодом. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.Кристина Гавриш