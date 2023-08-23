Взрывы в Севастополе и Горловке: 546 день войны
В Одесской области работает ПВО
В небе над Одесской областью сейчас громко. Мониторинговые каналы сообщают о работе ПВО.
Как известно, в направлении региона с акватории Черного моря войска РФ запустили дроны-камикадзе.
Украина и еще 7 стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси
Украина и еще семь государств присоединились к санкциям, которые Евросоюз ввел против Беларуси.
Санкции поддержали такие страны-кандидаты на вступление в ЕС, как Северная Македония, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина. К решению также присоединились Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, являющиеся членами Европейского экономического пространства.
США готовы обучать пилотов ВСУ на F-16 – Пентагон
Соединенные Штаты готовы обучать украинских пилотов на истребителях F-16, в случае необходимости.
Как отметил спикер Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер, США “готовы поддержать” такие учения на своей территории.
– Мы готовы поддержать обучение здесь, на континентальной части Соединенных Штатов, если будет достигнута соответствующая способность в Европе, – заявил Райдер.
Для получения статуса УБД теперь нужна только одна справка
В Украине упростили процедуру получения статуса участника боевых действий (УБД).
Теперь при обращении в соответствующие комиссии будет достаточно предоставить только одну справку о непосредственном участии в мероприятиях по обороне Украины, защите безопасности населения и интересов государства во время развязанной РФ войны.
Справка должна содержать информацию о документах, подтверждающих участие в защите Украины. Именно она станет основой для присвоения статуса УБД.
В направлении Одессы движутся ударные дроны
Группа ударных беспилотников сейчас движется над акваторией Черного моря в направлении Одессы.
Об этом предупредили в Воздушных силах ВСУ.
Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и перейти в укрытия.
В Одесской области объявлена воздушная тревога.
Эксперты МАГАТЭ фиксировали взрывы и стрельбу вблизи ЗАЭС
В течение последней недели эксперты МАГАТЭ фиксировали взрывы и стрельбу вблизи Запорожской АЭС.
Например, 14 августа прогремел мощный взрыв, из-за чего “затряслись окна” в комнатах специалистов МАГАТЭ. Через два дня была слышна стрельба.
Еще один взрыв вблизи АЭС произошел 17 августа. Пять взрывов было слышно на некотором расстоянии от станции 20 августа, а еще пять – 21 августа.
В МАГАТЭ подчеркивают необходимость соблюдения основных принципов защиты ЗАЭС, “чтобы предотвратить ядерную аварию, которая может повлиять на людей и окружающую среду”.
В оккупированных Севастополе и Горловке вечером раздались взрывы
Во временно оккупированном Севастополе в Крыму вечером 22 августа прогремели взрывы.
Российские захватчики приостановили движение по Керченскому мосту.
Взрывы раздавались и во временно оккупированной Горловке Донецкой области.
86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Оленовка и российская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там деловодом. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.Кристина Гавриш