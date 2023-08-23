Взрывы в Севастополе и Горловке: 546 день войны

23 августа, 1:58

Украина и еще 7 стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси

Украина и еще семь государств присоединились к санкциям, которые Евросоюз ввел против Беларуси.

Санкции поддержали такие страны-кандидаты на вступление в ЕС, как Северная Македония, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина. К решению также присоединились Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, являющиеся членами Европейского экономического пространства.