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Юлия Соколова, редактор ленты

Взрывы в Севастополе и Горловке: 546 день войны

Ключевые события
01:45
Для получения статуса УБД теперь нужна только одна справка
01:40
В направлении Одессы движутся ударные дроны
00:25
В оккупированных Севастополе и Горловке вечером раздались взрывы
Війна в Україні - 546 день
23 августа, 2:00

В Одесской области работает ПВО

В небе над Одесской областью сейчас громко. Мониторинговые каналы сообщают о работе ПВО.

Как известно, в направлении региона с акватории Черного моря войска РФ запустили дроны-камикадзе.

23 августа, 1:58

Украина и еще 7 стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси

Украина и еще семь государств присоединились к санкциям, которые Евросоюз ввел против Беларуси.

Санкции поддержали такие страны-кандидаты на вступление в ЕС, как Северная Македония, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина. К решению также присоединились Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, являющиеся членами Европейского экономического пространства.

23 августа, 1:51

США готовы обучать пилотов ВСУ на F-16 – Пентагон

Соединенные Штаты готовы обучать украинских пилотов на истребителях F-16, в случае необходимости.

Как отметил спикер Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер, США “готовы поддержать” такие учения на своей территории.

– Мы готовы поддержать обучение здесь, на континентальной части Соединенных Штатов, если будет достигнута соответствующая способность в Европе, – заявил Райдер.

23 августа, 1:45

Для получения статуса УБД теперь нужна только одна справка

В Украине упростили процедуру получения статуса участника боевых действий (УБД).

Теперь при обращении в соответствующие комиссии будет достаточно предоставить только одну справку о непосредственном участии в мероприятиях по обороне Украины, защите безопасности населения и интересов государства во время развязанной РФ войны.

Справка должна содержать информацию о документах, подтверждающих участие в защите Украины. Именно она станет основой для присвоения статуса УБД.

23 августа, 1:40

В направлении Одессы движутся ударные дроны

Группа ударных беспилотников сейчас движется над акваторией Черного моря в направлении Одессы.

Об этом предупредили в Воздушных силах ВСУ.

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и перейти в укрытия.

В Одесской области объявлена воздушная тревога.

23 августа, 0:31

Эксперты МАГАТЭ фиксировали взрывы и стрельбу вблизи ЗАЭС

В течение последней недели эксперты МАГАТЭ фиксировали взрывы и стрельбу вблизи Запорожской АЭС.

Например, 14 августа прогремел мощный взрыв, из-за чего “затряслись окна” в комнатах специалистов МАГАТЭ. Через два дня была слышна стрельба.

Еще один взрыв вблизи АЭС произошел 17 августа. Пять взрывов было слышно на некотором расстоянии от станции 20 августа, а еще пять – 21 августа.

В МАГАТЭ подчеркивают необходимость соблюдения основных принципов защиты ЗАЭС, “чтобы предотвратить ядерную аварию, которая может повлиять на людей и окружающую среду”.

23 августа, 0:25

В оккупированных Севастополе и Горловке вечером раздались взрывы

Во временно оккупированном Севастополе в Крыму вечером 22 августа прогремели взрывы.

Российские захватчики приостановили движение по Керченскому мосту.

Взрывы раздавались и во временно оккупированной Горловке Донецкой области.

Война в Украине, ВСУ, Російська агресія
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