Расстреляли авто киевлянина под Бучей: объявлено о подозрении пяти российским десантникам

Сотрудники СБУ установили личности еще пятерых российских военных, которые причастны к массовым убийствам жителей Киевской области во время оккупации Бучи.

По данным следствия, военнослужащие 98 воздушно-десантной дивизии ВС РФ в начале марта 2022 года по приказу старшего лейтенанта Николая Симова расстреляли легковушку 33-летнего киевлянина на трассе вблизи поселка Здвижевка Бучанского района.

Мужчина вез вещи первой необходимости своим знакомым, которые оказались в оккупации.

До поселка он не добрался — российские захватчики со своих позиций на обочине расстреляли авто перекрестным огнем из автоматического оружия.

Тело убитого они закопали в ближайшем лесном массиве. Правоохранители установили место захоронения и идентифицировали личность погибшего по результатам судебно-медицинской экспертизы.

На момент преступления Симов был заместителем командира 7 роты 3 батальона 331 парашютно-десантного полка дивизии.

Выполнили его приказ бойцы 2 взвода:

сержант Илья Астахов — заместитель командира взвода;

сержант Андрей Дворецкий — командир отделения;

ефрейтор Руслан Харитонов — наводчик-оператор;

рядовой Олег Бахмисов — стрелок.

СБУ на основе собранных доказательств объявила подозрение в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК) всем пятерым россиянам.

Сейчас правоохранители принимают меры для установления местонахождения разоблаченных военных преступников и привлечения их к ответственности. В частности проверяется информация о возможной гибели Симова на войне в Украине.

ВСУ освободили Бучу и всю Бучанскую общину Киевской области 31 марта 2022 года. За время оккупации захватчики убили и замучили сотни людей.

В целом российская армия совершила в Бучанском районе более 9 тыс. военных преступлений.

Источник : СБУ

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