Розстріляли авто киянина під Бучею: оголошено про підозру п’яти російським десантникам

Співробітники СБУ встановили особи ще п’ятьох російських військових, які причетні до масових вбивств жителів Київської області під час окупації Бучі.

За даними слідства, військовослужбовці 98 повітряно-десантної дивізії ЗС РФ на початку березня 2022 року за наказом старшого лейтенанта Миколи Симова розстріляли легковик 33-річного киянина на трасі поблизу селища Здвижівка Бучанського району.

Чоловік віз речі першої необхідності своїм знайомим, які опинилися в окупації.

До селища він не дістався – російські загарбники зі своїх позицій на узбіччі розстріляли авто перехресним вогнем з автоматичної зброї.

Тіло вбитого вони закопали у найближчому лісовому масиві. Правоохоронці встановили місце поховання та ідентифікували особу загиблого за результатами судово-медичної експертизи.

На момент злочину Симов був заступником командира 7 роти 3 батальйону 331 парашутно-десантного полку дивізії.

Виконали його наказ бійці 2 взводу:

сержант Ілля Астахов – заступник командира взводу;

сержант Андрій Дворецький – командир відділення;

єфрейтор Руслан Харитонов – навідник-оператор;

рядовий Олег Бахмісов – стрілець.

СБУ на основі зібраних доказів оголосила підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ) всім п’ятьом росіянам.

Наразі правоохоронці вживають заходів для встановлення місцезнаходження викритих воєнних злочинців і притягнення їх до відповідальності. Зокрема перевіряється інформація про можливу загибель Симова на війні в Україні.

ЗСУ звільнили Бучу та всю Бучанську громаду на Київщині 31 березня 2022 року. За час окупації загарбники вбили й закатували сотні людей.

Загалом російська армія скоїла у Бучанському районі понад 9 тис. воєнних злочинів.

Джерело : СБУ

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