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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Розстріляли авто киянина під Бучею: оголошено про підозру п’яти російським десантникам

ексгумація тіл, Буча, братські могили
Фото: УНІАН

Співробітники СБУ встановили особи ще п’ятьох російських військових, які причетні до масових вбивств жителів Київської області під час окупації Бучі.

За даними слідства, військовослужбовці 98 повітряно-десантної дивізії ЗС РФ на початку березня 2022 року за наказом старшого лейтенанта Миколи Симова розстріляли легковик 33-річного киянина на трасі поблизу селища Здвижівка Бучанського району.

Чоловік віз речі першої необхідності своїм знайомим, які опинилися в окупації.

До селища він не дістався – російські загарбники зі своїх позицій на узбіччі розстріляли авто перехресним вогнем з автоматичної зброї.

Тіло вбитого вони закопали у найближчому лісовому масиві. Правоохоронці встановили місце поховання та ідентифікували особу загиблого за результатами судово-медичної експертизи.

На момент злочину Симов був заступником командира 7 роти 3 батальйону 331 парашутно-десантного полку дивізії.

Виконали його наказ бійці 2 взводу:

  • сержант Ілля Астахов – заступник командира взводу;
  • сержант Андрій Дворецький – командир відділення;
  • єфрейтор Руслан Харитонов – навідник-оператор;
  • рядовий Олег Бахмісов – стрілець.

СБУ на основі зібраних доказів оголосила підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ) всім п’ятьом росіянам.

Наразі правоохоронці вживають заходів для встановлення місцезнаходження викритих воєнних злочинців і притягнення їх до відповідальності. Зокрема перевіряється інформація про можливу загибель Симова на війні в Україні.

ЗСУ звільнили Бучу та всю Бучанську громаду на Київщині 31 березня 2022 року. За час окупації загарбники вбили й закатували сотні людей.

Загалом російська армія скоїла у Бучанському районі понад 9 тис. воєнних злочинів.

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Джерело: СБУ
Армія Росії, Буча, Війна в Україні, Воєнні злочини, Київська область, Російська агресія, СБУ
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