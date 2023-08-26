Марта Бондаренко, редактор ленты
Россияне ударили по селу Харьковской области: есть погибшие и раненые
Российские оккупанты ударили по селу Подолы Купянского района Харьковской области.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По предварительной информации медиков, в селе Подолы в результате обстрела погибли два человека, один получил ранения. Личности людей устанавливаются.
Враг попал в гражданский объект — кафе, где днем находились местные жители.
На месте работают правоохранители и экстренные службы.
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