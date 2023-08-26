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Марта Бондаренко, редактор ленты

Россияне ударили по селу Харьковской области: есть погибшие и раненые

Россияне ударили по селу Харьковской области: есть погибшие и раненые
Фото: Нацполиция

Российские оккупанты ударили по селу Подолы Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По предварительной информации медиков, в селе Подолы в результате обстрела погибли два человека, один получил ранения. Личности людей устанавливаются.

Враг попал в гражданский объект — кафе, где днем находились местные жители.

На месте работают правоохранители и экстренные службы.

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Утром 20 августа россияне обстреляли Купянск — тяжелое ранение получил гражданский мужчина около 40 лет.

Взрыв, загиблі, Харьковская область
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