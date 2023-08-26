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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росіяни вдарили по селу на Харківщині: є загиблі та поранені

Росіяни вдарили по селу на Харківщині: є загиблі та поранені
Фото: Нацполіція

Російські окупанти вдарили по селу Подоли Куп’янському району Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією медиків, у селі Подоли внаслідок обстрілу загинули дві людини, одна отримала поранення. Особи людей встановлюються.

Ворог влучив у цивільний об‘єкт – кафе, де вдень перебували місцеві жителі.

На місці працюють правоохоронці та екстрені служби.

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Вибух, загиблі, Харківська область
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