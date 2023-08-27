Вражеские цели, двигавшиеся в направлении Киева, уничтожены – КГВА
Ночью 27 августа противовоздушная оборона уничтожила вражеские цели, направлявшиеся в сторону Киева.
Об этом утром сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
По состоянию на данный момент жертв и разрушений в столице нет.
По предварительной информации, атаковали Украину россияне ночью крылатыми ракетами типа Х-101/555/55 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря.
Официальную информацию о количестве и типах сбитых воздушных целей обнародуют Воздушные силы после обобщения данных.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 550-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: КГВА