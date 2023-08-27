Ворожі цілі, що рухалися в напрямку Києва, знищено – КМВА
Уночі 27 серпня протиповітряна оборона знищила ворожі цілі, що летіли в напрямку Києва.
Про це вранці повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Станом на цю хвилину жертв та руйнувань у столиці немає.
За попередньою інформацією, атакували Україну росіяни вночі крилатими ракетами типу Х-101/555/55 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС із району Каспійського моря.
Офіційну інформацію про кількість та типи збитих повітряних цілей оприлюднять Повітряні сили після узагальнення даних.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 550-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: КМВА