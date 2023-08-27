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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Ворожі цілі, що рухалися в напрямку Києва, знищено – КМВА

ППО війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Уночі 27 серпня протиповітряна оборона знищила ворожі цілі, що летіли в напрямку Києва.

Про це вранці повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Станом на цю хвилину жертв та руйнувань у столиці немає.

За попередньою інформацією, атакували Україну росіяни вночі крилатими ракетами типу Х-101/555/55 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС із району Каспійського моря.

Офіційну інформацію про кількість та типи збитих повітряних цілей оприлюднять Повітряні сили після узагальнення даних.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 550-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: КМВА

Війна в Україні, Київ, Ракета, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Російська агресія, РФ
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