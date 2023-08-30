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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Голливудские гонки и стрельба: в Черновицкой области 2 машины хотели прорваться через границу

Пункт пропуску на кордоні України
Фото: УНИАН

В Черновицкой области, на границе с Румынией, произошла погоня со стрельбой за уклонистами и организаторами “схемы”.

Об этом сообщает Telegram-канал Госпогранслужбы.

 — В Черновицкой области пограничники перекрыли канал незаконного трансфера лиц через границу. 2 машины, уклонисты, 2 организатора. На эту схему пограничники вышли по предварительной информации: деньги-граница-Румыния, — пишет пресс-служба.

Отмечается, что в одном из автомобилей обнаружили одного из организаторов “схемы” и 3 уклонистов.

В то же время водитель другого авто решил устроить “голливудские” гонки, которые сопровождались выстрелами в воздух. После этого последний бросил авто и скрылся. Сейчас второго организатора “схемы” ищут.

— За попытку незаконного пересечения границы задержанным придется отвечать, — пишет ГСЧС.

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Голливудские гонки и стрельба: в Черновицкой области 2 машины хотели прорваться через границу

Война в Украине, мобілізація, Румунія, Черновицкая область, Мужчины
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