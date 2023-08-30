Голлівудські перегони та стрілянина: у Чернівецькій області 2 автівки хотіли прорватися через кордон

У Чернівецькій області, на кордоні з Румунією, сталася гонитва зі стріляниною за ухильниками та організаторами “схеми”.

Про це повідомляє Telegram-канал Держприкордонслужби.

– У Чернівецькій області прикордонники перекрили канал незаконного трансферу осіб через кордон. Дві машини, ухилянти, два організатори. На цю схему прикордонники вийшли за попередньою інформацією: гроші-кордон-Румунія, – пише пресслужба.

Зазначається, що в одному з автомобілів виявили одного з організаторів “схеми” та трьох ухильників.

Водночас водій іншого авто вирішив влаштувати “голлівудські” перегони, які супроводжувалися пострілами в повітря. Після цього останній кинув авто і втік. Наразі другого організатора “схеми” шукають.

– За спробу незаконного перетину кордону затриманим доведеться відповідати, – пише ДСНС.

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