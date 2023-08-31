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Анастасия Кожушко, редактор ленты

На Полтавщине нашли мертвой 14-летнюю девушку: что известно

Швидка допомога
Фото: УНИАН

На Полтавщине в Кременчугском районе нашли мертвой 14-летнюю девушку.

Как выяснили правоохранители, перед этим она отдыхала с друзьями. Известно, что 14-летняя девушка с компанией друзей-сверстников 29 августа отдыхала на даче в селе Кияшки. Подростки распивали алкогольные напитки. 30 августа ее тело обнаружила владелица помещения и сообщила об этом правоохранителям.

— Получив сообщение о смерти несовершеннолетней, на место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции и ювенальные полицейские. По предварительной информации следствия, 29 августа девушка вместе со сверстниками проводила досуг в Кияшках и осталась ночевать на даче одного из подростков, где на утро владелица обнаружила тело несовершеннолетней, — рассказал начальник Кременчугского райуправления полиции Александр Холондович.

Правоохранители уже установили всех, кто в тот день отдыхал с девушкой.

Для установления причины смерти тело несовершеннолетней направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По факту смерти девушки открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), санкция статьи предусматривает лишение свободы от семи до 15 лет.

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Источник: Нацполиция
Алкоголь, Полиция, Полтавская область, Смерть
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