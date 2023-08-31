На Полтавщине нашли мертвой 14-летнюю девушку: что известно
На Полтавщине в Кременчугском районе нашли мертвой 14-летнюю девушку.
Как выяснили правоохранители, перед этим она отдыхала с друзьями. Известно, что 14-летняя девушка с компанией друзей-сверстников 29 августа отдыхала на даче в селе Кияшки. Подростки распивали алкогольные напитки. 30 августа ее тело обнаружила владелица помещения и сообщила об этом правоохранителям.
— Получив сообщение о смерти несовершеннолетней, на место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции и ювенальные полицейские. По предварительной информации следствия, 29 августа девушка вместе со сверстниками проводила досуг в Кияшках и осталась ночевать на даче одного из подростков, где на утро владелица обнаружила тело несовершеннолетней, — рассказал начальник Кременчугского райуправления полиции Александр Холондович.
Правоохранители уже установили всех, кто в тот день отдыхал с девушкой.
Для установления причины смерти тело несовершеннолетней направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
По факту смерти девушки открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), санкция статьи предусматривает лишение свободы от семи до 15 лет.
Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.Андрей Почтев