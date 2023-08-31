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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На Полтавщині знайшли мертвою 14-річну дівчину: що відомо

Швидка допомога
Фото: УНІАН

На Полтавщині у Кременчуцькому районі знайшли мертвою 14-річну дівчину. 

Як з’ясували правоохоронці, перед цим вона відпочивала з друзями. Відомо, що 14-річна дівчина із компанією друзів-однолітків 29 серпня відпочивала на дачі у селі Кияшки. Підлітки розпивали алкогольні напої. 30 серпня її тіло виявила власниця приміщення і повідомила про це правоохоронцям.

– ​​Отримавши повідомлення про смерть неповнолітньої, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції та ювенальні поліцейські. За попередньою інформацією слідства, 29 серпня дівчина разом з однолітками проводила дозвілля в Кияшках та лишилась ночувати на дачі одного із підлітків, де на ранок власниця виявила тіло неповнолітньої, – розповів начальник Кременчуцького райуправління поліції Олександр Холондович.

Правоохоронці вже встановили всіх, хто того дня відпочивав із дівчиною.

Для встановлення причини смерті тіло неповнолітньої направлено на судово-медичну експертизу. 

За фактом смерті дівчини відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), санкція статті передбачає позбавлення волі від семи до 15 років.

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Джерело: Нацполіція
Алкоголь, Поліція, Полтавська область, Смерть
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