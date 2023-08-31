На Полтавщині знайшли мертвою 14-річну дівчину: що відомо
На Полтавщині у Кременчуцькому районі знайшли мертвою 14-річну дівчину.
Як з’ясували правоохоронці, перед цим вона відпочивала з друзями. Відомо, що 14-річна дівчина із компанією друзів-однолітків 29 серпня відпочивала на дачі у селі Кияшки. Підлітки розпивали алкогольні напої. 30 серпня її тіло виявила власниця приміщення і повідомила про це правоохоронцям.
– Отримавши повідомлення про смерть неповнолітньої, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції та ювенальні поліцейські. За попередньою інформацією слідства, 29 серпня дівчина разом з однолітками проводила дозвілля в Кияшках та лишилась ночувати на дачі одного із підлітків, де на ранок власниця виявила тіло неповнолітньої, – розповів начальник Кременчуцького райуправління поліції Олександр Холондович.
Правоохоронці вже встановили всіх, хто того дня відпочивав із дівчиною.
Для встановлення причини смерті тіло неповнолітньої направлено на судово-медичну експертизу.
За фактом смерті дівчини відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), санкція статті передбачає позбавлення волі від семи до 15 років.
Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.Андрій Почтєв