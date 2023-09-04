Поил алкоголем и насиловал девушек на оккупированной Херсонщине. Военному РФ сообщили о подозрении
Российскому военному, который заставлял употреблять алкоголь девушек и насиловал их, на оккупированной Херсонщине сообщено о подозрении.
По данным следствия, весной 2022 года подозреваемый совершал сексуальное насилие на оккупированных территориях Херсонской области.
В апреле 2022 года он прибыл во двор дома, где проживала несовершеннолетняя девушка. Направив оружие на членов семьи, он забрал девушку с собой, а затем изнасиловал.
— В мае 2022 года он совершил такие же действия с другой девушкой, в другом населенном пункте Херсонщины. Под предлогом проверки благонадежности российский военный забрал ее из родного дома, угрожал оружием, выстрелил из пистолета возле головы и изнасиловал, — говорится в сообщении.
В обоих случаях подозреваемый заставлял девушек против воли употреблять алкогольные напитки, в результате чего одна из пострадавших потеряла сознание.
Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора военнослужащему ВС РФ идентифицировано и сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УКУ).
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