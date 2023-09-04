Споював алкоголем і ґвалтував дівчат на окупованій Херсонщині. Військовому РФ повідомили про підозру

Російському військовому, який змушував вживати алкоголь дівчат і ґвалтував їх, на окупованій Херсонщині повідомлено про підозру.

За даними слідства, навесні 2022 року підозрюваний чинив сексуальне насильство на окупованих територіях Херсонської області.

У квітні 2022 року він прибув на подвір’я будинку, де проживала неповнолітня дівчина. Направивши зброю на членів родини, він забрав дівчину із собою, а потім зґвалтував.

– У травні 2022 року він здійснив такі ж дії з іншою дівчиною, в іншому населеному пункті Херсонщини. Під приводом перевірки благонадійності російський військовий забрав її з рідного дому, погрожував зброєю, вистрілив з пістолета біля голови та зґвалтував, – йдеться у повідомленні.

В обох випадках підозрюваний змушував дівчат проти волі вживати алкогольні напої, внаслідок чого одна з постраждалих знепритомніла.

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора військовослужбовцю ЗС РФ ідентифіковано і повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Джерело : Офіс генпрокурора

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