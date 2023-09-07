СБУ разоблачила в Кривом Роге информатора, который сливал направления полетов боевой авиации ВСУ
В Кривом Роге Служба безопасности разоблачила еще одного агента Кремля, который собирал информацию о перемещении Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов на Днепропетровщине.
Как сообщили в СБУ, злоумышленник фиксировал направления полетов боевых самолетов и вертолетов ВСУ, которые выполняли задачи на фронте.
Полученную информацию он передавал через соцсеть ВКонтакте в виде фото с координатами.
По данным следствия, сотрудником рашистов оказался житель Кривого Рога, который после 24 февраля 2022 года начал собирать и распространять сведения о дислокации Сил обороны.
— Он вышел на свою знакомую из города Краснодар, которая находится в поле зрения российских спецслужб. Именно через нее информация о маршрутах перемещения украинской военной техники и последствиях воздушных атак РФ могла попасть к оккупантам, — рассказали следователи.
Во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружена компьютерная техника, которую он использовал в подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.
Также в его доме изъята запрещенная символика коммунистического режима.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ);
- ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов).
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.
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