СБУ разоблачила в Кривом Роге информатора, который сливал направления полетов боевой авиации ВСУ

В Кривом Роге Служба безопасности разоблачила еще одного агента Кремля, который собирал информацию о перемещении Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов на Днепропетровщине.

Как сообщили в СБУ, злоумышленник фиксировал направления полетов боевых самолетов и вертолетов ВСУ, которые выполняли задачи на фронте.

Полученную информацию он передавал через соцсеть ВКонтакте в виде фото с координатами.

По данным следствия, сотрудником рашистов оказался житель Кривого Рога, который после 24 февраля 2022 года начал собирать и распространять сведения о дислокации Сил обороны.

— Он вышел на свою знакомую из города Краснодар, которая находится в поле зрения российских спецслужб. Именно через нее информация о маршрутах перемещения украинской военной техники и последствиях воздушных атак РФ могла попасть к оккупантам, — рассказали следователи.

Во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружена компьютерная техника, которую он использовал в подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Также в его доме изъята запрещенная символика коммунистического режима.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ);

ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Источник : СБУ

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