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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

СБУ викрила у Кривому Розі інформатора, який зливав напрямки польотів бойової авіації ЗСУ

спецпризначенці СБУ
Фото: СБУ

У Кривому Розі Служба безпеки викрила ще одного агента Кремля, який збирав інформацію про переміщення Сил оборони та наслідки ворожих обстрілів на Дніпропетровщині. 

Як повідомили в СБУ, зловмисник фіксував напрямки польотів бойових літаків та гвинтокрилів ЗСУ, які виконували завдання на фронті. 

Отриману інформацію він передавав через соцмережу ВКонтакте у вигляді фото з координатами. 

За даними слідства, поплічником рашистів виявився мешканець Кривого Рогу, який після 24 лютого 2022 року почав збирати та поширювати відомості про дислокацію Сил оборони. 

– Він вийшов на свою знайому з міста Краснодар, яка перебуває у полі зору російських спецслужб. Саме через неї інформація про маршрути переміщення української військової техніки та наслідки повітряних атак РФ могла потрапити до окупантів, – розповіли слідчі. 

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено комп’ютерну техніку, яку він використовував у підривній діяльності на користь країни-агресора. 

СБУ викрила у Кривому Розі інформатора, який зливав напрямки польотів бойової авіації ЗСУ
СБУ викрила у Кривому Розі інформатора, який зливав напрямки польотів бойової авіації ЗСУ
СБУ викрила у Кривому Розі інформатора, який зливав напрямки польотів бойової авіації ЗСУ
СБУ викрила у Кривому Розі інформатора, який зливав напрямки польотів бойової авіації ЗСУ
СБУ викрила у Кривому Розі інформатора, який зливав напрямки польотів бойової авіації ЗСУ
СБУ викрила у Кривому Розі інформатора, який зливав напрямки польотів бойової авіації ЗСУ

Також в його помешканні вилучено заборонену символіку комуністичного режиму. 

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: 

  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ); 
  • ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів).

 Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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Джерело: СБУ
агенти Кремля, Війна в Україні, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, СБУ
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