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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Часто “ухаживал” за ребенком: в Киеве за систематическое изнасилование мальчика осудили его дядю

дитина плаче, насильство, діти
Фото: Unsplash

В Киеве за сексуальное насилие над малолетним мальчиком осудили жителя Полтавской области.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Суд признал мужчину виновным в развращении и изнасиловании ребенка, хранении детской порнографии и принуждении к ее созданию (ч. 4 ст. 152; ч. 2 ст. 156; ч. 4, 5 ст. 301; ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 УК Украины). Полтавчанину дали 14 лет тюрьмы.

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Также приговором суда его на 3 года лишили права заниматься любой деятельностью, связанной с обучением детей, их воспитанием и проведением досуга, занимать должности, связанные с работой с лицами в возрасте до 18 лет.

— Прокурор в суде доказал, что осужденный в течение нескольких лет развращал и насиловал малолетнего мальчика. Поскольку дедушка мальчика был женат на матери осужденного, он бывал у них дома и пользовался доверием ребенка, часто оставался за ним присматривать, — говорится в сообщении.

На момент первых случаев насилия мальчику было 6 лет. В целом это продолжалось в течение двух лет.

Как выяснили правоохранители, свои преступления осужденный снимал на видео и хранил в телефоне. Однако во время суда он отрицал свою вину.

Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП. Жизнь рассказала, что в полицию мать пострадавшего мальчика обратилась как только узнала от него обо всем.

— Во время досудебного расследования и судебного следствия с ребенком работали психологи. Допрос проводили в другом помещении с помощью видеоконференции. В таких случаях вопросы ребенку задает психолог, чтобы повторно не травмировать его, — рассказала она.

Сведения о полтавчанине будут внесены в Реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

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Злочинність, Изнасилование, Київ, Офис генпрокурора, Полтава, Розбещення малолітніх
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