Часто “доглядав” дитину: у Києві за систематичне ґвалтування хлопчика засудили його дядька

У Києві за сексуальне насильство над малолітнім хлопчиком засудили жителя Полтавської області.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Суд визнав чоловіка винним у розбещенні та зґвалтуванні дитини, зберіганні дитячої порнографії та примушуванні до її створення (ч. 4 ст. 152; ч. 2 ст. 156; ч. 4, 5 ст. 301; ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 КК України). Полтавцю дали 14 років в’язниці.

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Також вироком суду його на 3 роки позбавили права займатися будь-якою діяльністю, пов’язаною з навчанням дітей, їх вихованням та проведенням дозвілля, обіймати посади, пов’язані з роботою з особами віком до 18 років.

– Прокурор у суді довів, що засуджений упродовж декількох років розбещував та ґвалтував малолітнього хлопчика. Оскільки дідусь хлопчика був одружений із матірʼю засудженого, він бував у них дома та користувався довірою дитини, часто залишався за нею доглядати, – йдеться у повідомленні.

На момент перших випадків насильства хлопчику було 6 років. Загалом це продовжувалося протягом двох років.

Як з’ясували правоохоронці, свої злочини засуджений знімав на відео та зберігав у телефоні. Проте під час суду він заперечував свою провину.

Речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець в коментарі УП. Життя розповіла, що до поліції мати постраждалого хлопчика звернулася, щойно дізналася від нього про скоєне.

– Під час досудового розслідування і судового слідства з дитиною працювали психологи. Допит проводили в іншому приміщенні за допомогою відеоконференції. В таких випадках запитання дитині ставить психолог, щоб повторно не травмувати її, – розповіла вона.

Відомості про полтавця будуть внесені до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

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