От драк со стрельбой до рейдов. Резонансные вручения повесток в Украине и что изменится после проверки ТЦК

После резонансного разоблачения бывшего одесского военкома Евгения Борисова, которого подозревают в обогащении на сотни миллионов гривен во время войны, в Украине началась массовая проверка ТЦК и военкомов. Какие уже есть результаты, к каким изменениям это должно привести, а также о резонансных вручениях повесток — читайте в материале Фактов ICTV.

Резонансные повестки

В Березовке Одесской области территориальный центр комплектования и социальной поддержки одобрил мобилизацию 29-летнего мужчины, который был инвалидом с детства. Он умер в результате приступа эпилепсии после того, как приехал в воинскую часть.

Известно, что мужчина прошел медкомиссию за два часа и оказался в воинской части.

Вечером того же дня у него ухудшилось самочувствие. На утреннем строю у него случился эпилептический приступ, после чего мужчина потерял сознание. Вечером у призовника случился еще один приступ, после чего он умер.

Еще один резонансный случай вручения повесток произошел в Одессе. В сети после публикации видео о “паковании” мужчины посреди улицы разразился скандал.

На видео можно было увидеть, как люди в военной форме задерживают неизвестного мужчину и силой сажают в автомобиль, а затем уезжают.

Как выяснилось позже, мужчина, получив замечание от представителей Нацгвардии, “вошел в конфликт, откровенно провоцируя военных”, из-за чего те и применили силу. В ТЦК признали превышение полномочий.

Недостойный пример обращения с военнообязанными произошел и под Одессой.

Там сотрудник военкомата открыл стрельбу во время вручения повестки. Из-за этого было открыто уголовное производство.

Также в соцсетях распространялось видео, на которой в городе Деражня Хмельницкой области работники ТЦК ворвались в дом местного жителя, пытаясь вручить ему повестку.

Работники военкомата заявили, что якобы имеют право заходить в частные дома без разрешения. Это возмутило мужчину. Он начал снимать действия военкомов на видео и пытался их выгнать, а они в свою очередь угрожали, что сломают ему ногу.

Не обошел скандал с вручением повесток и Львов. Там произошел конфликт между мужчиной и работниками территориального центра комплектования (ТЦК).

Также в Днепре на пляже возле карьера в ж/м Красный камень военные “ловили” мужчину. В соцсети появилось соответствующее видео. Автор записи утверждает, что шесть мужчин в военной форме пытались догнать парня, окружили его со всех сторон, а потом раздался единичный выстрел, который слышно на видео. После чего мужчину стали бить. Полиция начала проверку, действительно ли это были сотрудники ТЦК.

Но часто “резонансные” вручения повесток в городах Украины являются следствием российской ИПСО (информационно-психологической операции). Так, российские медиа и пророссийские Telegram-каналы используют тематику вручения повесток в Украине для создания негативного контента.

В частности, распространялось фото якобы “доски почета”, на которой размещают результаты вручения повесток. В сообщениях утверждали, что якобы работники одного из ТЦК и социальной поддержки в Николаеве таким образом соревнуются за отдых на выходных в коттедже. Однако не найдено никаких доказательств, что это фото имеет отношение к Николаеву и местным центрам. Николаевский областной ТЦК и СП также отрицает возможность проведения таких “соревнований” среди работников. И это лишь один из случаев проявления российской ИПСО.

Каково сейчас состояние с проверкой ТЦК и военкоматов

Минобороны получило более 2,3 тыс. жалоб на работу военкоматов. Кроме того, было начато 102 проверки, связанные с руководителями ТЦК и социальной поддержки.

На данный момент ГБР расследует более 110 уголовных производств по злоупотреблениям военкомов – должностных лиц территориальных центров комплектования и соцподдержки.

– Мотивом “популярных” правонарушений должностных лиц военкоматов становится собственная нажива, ради которой они пренебрегают как совестью, так и ответственностью за судьбу страны, – подчеркнули в ведомстве.

В ГБР также назвали 10 резонансных случаев злоупотреблений, разоблаченных в последнее время:

В Запорожье военком организовал схему обогащения для своих подчиненных

На Закарпатье военный комиссар заставлял солдат строить ему дом

В Киевской области работник территориального центра комплектования за деньги помогал уклонистам выезжать за границу

В Полтавской области военком жестоко избил своего подчиненного

Бывший глава Одесского областного ТЦК Евгений Борисов подозревается в обогащении

В Ровенской области руководитель областного военкомата избил военнослужащего

В Черкасской области работник военкомата за $10 тыс. “отмазывал” мужчин от службы в армии.

В Винницком центре комплектования выдавали поддельные документы для уклонения от военной службы. Стоимость “услуги” составляла от $3 до $6 тыс.

В Краматорском районе действовал механизм выдачи фиктивных документов для пересечения государственной границы. К схеме причастен военком из Донецкой области.

В Черновцах за $3 тыс. выдавали справки об отсрочке от мобилизации.

Что изменится после проверки ТЦК и военкомов

11 августа президент Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО объявил, что в Украине уволят всех областных военкомов (руководителей ТЦК областного уровня).

Вместо них назначат людей, которые прошли войну и нетерпимы к коррупции. Списки уже составлены.

– Наши решения. Увольняем всех областных военкомов. Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война, и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена, – заявил президент.

В свою очередь представитель президента в ВР Федор Вениславский заявил, що процесс очищения территориальных центров комплектования и соцподдержки (бывших военкоматов) начнется с областного уровня, однако им не ограничится. Он пояснил, что первыми будут очищать областной уровень, поскольку именно там, “как показывает практика и сообщения в комитет ВР, наибольший уровень злоупотреблений”.

– Маловероятно, что без ведома высшего руководства кто-то позволял себе массовые возможности обеспечить уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. Поэтому начнем с областного уровня, – отметил Вениславский.

Вениславский объяснил, что ТЦК – это “очень четко работающая структура”, несмотря на коррупцию и системные злоупотребления. Поэтому уволить сразу всех руководителей ТЦК без вреда для мобилизации нет возможности.

Он рассказал, что после первого и основного уровня очищения ТЦК и военкоматов трансформацию низших звеньев будут осуществлять уже новые руководители области. Вениславский высказал надежду, что новые лица “точно обеспечат полное очищение всех территориальных центров от тех, кто пытается использовать служебное положение против интересов государства для личного обогащения”.

Украина работает над цифровизацией работы ТЦК и СП, заявил заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.

В то же время планируется подписание совместных приказов, чтобы реестр резервистов работал вместе с государственным. Павлюк уверяет, что тогда можно будет отследить движение каждого военнообязанного.

– Также наблюдается совместная работа среди министерств. Мы подписываем совместные приказы с восемью министерствами для того, чтобы наш реестр резервистов, который будет введен, работал с государственным реестром. Тогда мы будем видеть каждого обязанного, его движение, и будет тяжело сделать какие-то шаги незаконные. И мы сможем минимизировать в этом направлении все коррупционные риски, просто выводим человеческий фактор из этого направления. Мы сейчас обратились в Офис, чтобы максимально привлечь военные администрации и руководство ОТГ к мобилизации. Они по закону обязаны вместе с ТЦК заниматься этими процессами. Например, давать отсрочку или снимать человека с учета должна комиссия под руководством, например, главы военной администрации. Это тогда будет комплексное решение, не одного человека, тогда будет минимальный риск коррупционных составляющих, – считает он.

Кроме того, с 1 августа 2023 года в Украине несколько изменились правила мобилизации — появились новые виды повесток, условия бронирования работников и прочее.

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