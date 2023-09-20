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Елена Черкасец, редактор ленты новостей

В Киевской области автомобиль наехал на мину, водитель погиб

В Киевской области автомобиль наехал на мину, водитель погиб
Фото: ГСЧС

В Киевской области автомобиль попал на взрывоопасный предмет, что привело к гибели водителя. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание, вызванное взрывом.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

20 сентября спасатели получили сообщение о возгорании леса между двумя населенными пунктами Иванковской территориальной общины. Оказалось, что пожар произошел после взрыва наехавшего на опасный предмет легкового автомобиля. Водитель 1994 года рождения погиб.

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Пожарные немедленно прибыли на место и ликвидировали возгорание.

По данным ГСЧС, такие случаи происходят время от времени на деоккупированных территориях. Спасатели призывают жителей Киевщины воздержаться от посещения лесов, лесополос, полей и других мест, где проводились боевые действия, поскольку там могут остаться взрывоопасные предметы.

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Источник: ГСЧС
Война в Украине, Вибухівка, ДСНС, Киевская область, Минирование
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