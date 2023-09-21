На Полтавщине мужчина систематически насиловал 13-летнюю сестру жены: он задержан
В Кременчугском районе задержан мужчина, систематически насиловавший малолетнюю сестру жены, которой всего 13 лет.
О случае проинформировали в пресс-службе Полтавской областной прокуратуры.
— По данным следствия, обвиняемый весной этого года неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении 13-летней сестры своей жены. Глобинской окружной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего жителя Кременчугского района за изнасилование лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия (ч. 4 ст. 152 УК Украины), — говорится в сообщении.
Сейчас мужчина находится под стражей.
К слову, недавно на Полтавщине в Кременчугском районе нашли мертвой 14-летнюю девушку.
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