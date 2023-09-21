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На Полтавщине мужчина систематически насиловал 13-летнюю сестру жены: он задержан

На Полтавщине мужчина систематически насиловал 13-летнюю сестру жены: он задержан

В Кременчугском районе задержан мужчина, систематически насиловавший малолетнюю сестру жены, которой всего 13 лет.

О случае проинформировали в пресс-службе Полтавской областной прокуратуры.

— По данным следствия, обвиняемый весной этого года неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении 13-летней сестры своей жены. Глобинской окружной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего жителя Кременчугского района за изнасилование лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия (ч. 4 ст. 152 УК Украины), — говорится в сообщении.

Сейчас мужчина находится под стражей.

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К слову, недавно на Полтавщине в Кременчугском районе нашли мертвой 14-летнюю девушку.

Изнасилование, Насилля, Полтавская область, Розбещення малолітніх
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