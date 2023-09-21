На Полтавщині чоловік систематично ґвалтував 13-річну сестру дружини: його затримано
У Кременчуцькому районі за систематичне ґвалтування малолітньої сестри дружини, якій всього 13 років, затримано чоловіка.
Про випадок проінформували у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.
– За даними слідства, обвинувачений навесні цього року неодноразово вчиняв дії сексуального характеру стосовно 13-річної сестри своєї дружини. Глобинською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 31-річного жителя Кременчуцького району за зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди (ч. 4 ст. 152 КК України), – йдеться у повідомленні.
Наразі чоловік перебуває під вартою.
До речі, нещодавно на Полтавщині у Кременчуцькому районі знайшли мертвою 14-річну дівчину.
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