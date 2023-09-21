Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ запустила ракеты из Ту-95МС: в Хмельницкой области слышны взрывы
Утром 21 сентября в Хмельницкой области слышны взрывы.
Об этом сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.
По его словам, в регионе работают силы ПВО.
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