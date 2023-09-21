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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ запустила ракети із Ту-95МС: у Хмельницькій області чути вибухи

Уранці 21 вересня в Хмельницькій області чути вибухи.

Про це повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

За його словами, у регіоні працюють сили ППО.

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