Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РФ запустила ракети із Ту-95МС: у Хмельницькій області чути вибухи
Уранці 21 вересня в Хмельницькій області чути вибухи.
Про це повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.
За його словами, у регіоні працюють сили ППО.
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