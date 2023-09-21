Ночью россияне обстреляли общежитие в Херсоне: погибли двое мужчин
Этой ночью около 03:40 российская армия покрыла огнем жилые кварталы Херсона. Вражеские снаряды попали в здание общежития, когда люди еще спали.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Известно о двух погибших мирных жителях — это двое мужчин в возрасте 29 и 41 год. В момент атаки, они находились в общежитии.
61-летняя жительница Херсона госпитализирована в тяжелом состоянии. В больницу доставили еще двух женщин 44 и 57 лет, а также 49-летнего мужчину. У них травмы средней тяжести.
81-летняя жительница получила медицинскую помощь на месте.
Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Фото: Херсонская облпрокуратура
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