Вночі росіяни обстріляли гуртожиток та житловий будинок у Херсоні: загинуло двоє чоловіків і жінка

Цієї ночі близько 03:40 російська армія вкрила вогнем житлові квартали Херсону – загинуло двоє чоловіків та літня жінка.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У гуртожитку, куди влучили ворожі снаряди, загинули двоє чоловіків віком 29 і 41 рік. 61-річна жителька Херсону госпіталізована у важкому стані. До лікарні доправили ще двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка. У них травми середньої важкості.

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81-річна жителька отримала медичну допомогу на місці.

Крім того, близько 04:00 у Корабельному районі Херсону стався обстріл житлового сектору – загинула 81-річна жінка – під час удару вона перебувала у своїй квартирі та отримала травми, несумісні з життям. Про це повідомив Роман Мрочко, голова Херсонської МВА.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: Херсонська облпрокуратура

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