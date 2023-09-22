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Марта Бондаренко, редактор ленты

Херсон с самого утра под вражескими обстрелами: есть раненые

вибух

Сегодня с самого утра российские оккупанты бьют по прибрежной зоне Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, российские оккупационные войска ударили по Днепровскому району Херсона — есть попадания в жилые дома. По предварительной информации, двое пострадавших.

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Роман Мрочко призвал херсонцев не оставлять укрытий.

По словам главы МВА, за прошедшие сутки Херсонскую городскую территориальную громаду враг обстрелял 19 раз — использовал для этого 88 снарядов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 576-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Полиция Херсонской области

Война в Украине, Херсон
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