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Татьяна Забожко, редактор ленты

В больнице остаются шесть пострадавших от ракетного удара по отелю Черкасс

Обстріл Черкас 21 вересня 2023

23 сентября в больнице остаются шесть пострадавших от вчерашнего ракетного удара по центру Черкасс.

Двое из них – в тяжелом состоянии, четверо – в состоянии средней тяжести.

Погибших во время спасательно-розыскной операции не обнаружено, отмечает руководитель областной военной администрации Игорь Табурец.

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Из центра Черкасс уже вывезено 593 т строительного мусора.

В настоящее время спасатели заканчивают свои работы на месте удара, дальше – дело за коммунальщиками.

Завершить работы планируют сегодня.

21 сентября силы противовоздушной обороны сбили над территорией Черкасской области четыре крылатые ракеты.

Обломок боевой части одной из ракет (вероятно, Х-101) упал в центре Черкасс, разрушив здание отеля со второго до пятого этажа.

Пострадали от обстрела 11 человек.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 576-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Игорь Табурец

Фото: Сергей Днистрян

Война в Украине, Новини Черкас, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар, Російська агресія, РФ, Черкасы
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