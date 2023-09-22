В больнице остаются шесть пострадавших от ракетного удара по отелю Черкасс
23 сентября в больнице остаются шесть пострадавших от вчерашнего ракетного удара по центру Черкасс.
Двое из них – в тяжелом состоянии, четверо – в состоянии средней тяжести.
Погибших во время спасательно-розыскной операции не обнаружено, отмечает руководитель областной военной администрации Игорь Табурец.
Из центра Черкасс уже вывезено 593 т строительного мусора.
В настоящее время спасатели заканчивают свои работы на месте удара, дальше – дело за коммунальщиками.
Завершить работы планируют сегодня.
21 сентября силы противовоздушной обороны сбили над территорией Черкасской области четыре крылатые ракеты.
Обломок боевой части одной из ракет (вероятно, Х-101) упал в центре Черкасс, разрушив здание отеля со второго до пятого этажа.
Пострадали от обстрела 11 человек.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 576-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Игорь Табурец
Фото: Сергей Днистрян
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