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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У лікарні залишаються шестеро постраждалих від ракетного удару по готелю Черкас

Обстріл Черкас 21 вересня 2023

23 вересня в лікарні залишаються шестеро постраждалих від вчорашнього ракетного удару по центру Черкас.

Двоє з них – у важкому стані, четверо – у стані середньої важкості.

Загиблих під час рятувально-пошукової операції не виявлено, зазначає керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

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Із середмістя Черкас вже вивезено 593 т будівельного сміття.

Наразі рятувальники закінчують свої роботи на місці удару, далі – справа за комунальниками.

Завершити роботи планують сьогодні.

21 вересня сили протиповітряної оборони збили над територією Черкаської області чотири крилаті ракети.

Уламок бойової частини однієї з ракет (імовірно, Х-101) впав у центрі Черкас, зруйнувавши будівлю готелю з другого до п’ятого поверху.

Постраждали від обстрілу 11 людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 576-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ігор Табурець

Фото: Сергій Дністрян

Війна в Україні, Новини Черкас, Ракета, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Російська агресія, РФ, Черкаси
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