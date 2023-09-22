У лікарні залишаються шестеро постраждалих від ракетного удару по готелю Черкас
23 вересня в лікарні залишаються шестеро постраждалих від вчорашнього ракетного удару по центру Черкас.
Двоє з них – у важкому стані, четверо – у стані середньої важкості.
Загиблих під час рятувально-пошукової операції не виявлено, зазначає керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
Із середмістя Черкас вже вивезено 593 т будівельного сміття.
Наразі рятувальники закінчують свої роботи на місці удару, далі – справа за комунальниками.
Завершити роботи планують сьогодні.
21 вересня сили протиповітряної оборони збили над територією Черкаської області чотири крилаті ракети.
Уламок бойової частини однієї з ракет (імовірно, Х-101) впав у центрі Черкас, зруйнувавши будівлю готелю з другого до п’ятого поверху.
Постраждали від обстрілу 11 людей.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 576-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Ігор Табурець
Фото: Сергій Дністрян
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