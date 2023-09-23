Радиус ударной волны достигал 2 км: в ОВА рассказали о последствиях атаки РФ на Кременчуг

Радиус ударной волны во время ракетной атаки РФ на город Кременчуг (Полтавская область) достиг 1,5-2 км. В результате обстрела пострадали обычные дома: там выбиты окна и повреждены крыши.

Об этом рассказал руководитель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в эфире телемарафона Єдині новини.

– Повреждено действительно очень большое количество квартир, домов и крыш в радиусе от ракетного удара 1,5-2 км. Вчера мы фиксировали выбитые окна и поврежденные крыши. Поэтому количество (поврежденных, — Ред.) квартир и помещений, я думаю, что будет больше нескольких сотен, — отметил Лунин, однако призвал дождаться заключения экспертов.

Войска РФ атаковали Кременчуг вчера в 17:25. Поисковые работы в городе завершены.

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В результате удара один человек погиб, еще 31 была оказана медицинская помощь. 16 человек госпитализировали, им оказывают помощь медики.

Среди пострадавших есть трое детей, они лечатся амбулаторно.

Утром в субботу, 23 сентября, приступила к работе профильная городская комиссия, которая должна обследовать объекты возле места ракетного удара РФ и установить масштабы повреждений.

Лунин заверил, что люди, чье имущество пострадало, получат компенсацию.

Кроме того, уже сегодня начнутся работы по установке окон и ремонту крыш. Их планируют завершить до конца следующей недели.

По словам Лунина, более подробная информация о масштабах повреждений после атаки будет в понедельник.

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