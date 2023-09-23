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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Радіус ударної хвилі сягав 2 км: в ОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Кременчук

Рятувальники - ДСНС
Фото: ДСНС

Радіус ударної хвилі під час ракетної атаки РФ на місто Кременчук (Полтавська область) сягнув 1,5-2 км. Внаслідок обстрілу постраждали звичайні будинки: там вибито вікна та пошкоджено дахи.

Про це розповів керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Пошкоджена дійсно дуже велика кількість квартир, будинків і дахів у радіусі від ракетного удару 1,5-2 км. Учора ми фіксували вибиті вікна та пошкоджені дахи. Тому кількість (пошкоджених, – Ред.) квартир і помешкань, я вважаю, буде більшою за кілька сотень, – зазначив Лунін, однак закликав дочекатися висновку експертів.

Війська РФ атакували Кременчук вчора о 17:25. Пошукові роботи в місті завершено.

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Внаслідок удару одна людина загинула, ще 31 була надана медична допомога. 16 осіб госпіталізували, їм надають допомогу медики.

Серед постраждалих є троє дітей, вони лікуються амбулаторно.

Зранку в суботу, 23 вересня, розпочала роботу профільна міська комісія, яка має обстежити об’єкти біля місця ракетного удару РФ та встановити масштаби пошкоджень.

Лунін запевнив, що люди, чиє майно постраждало, отримають компенсації.

Крім того, вже сьогодні розпочнуться роботи зі встановлення вікон і ремонту дахів. Їх планують завершити до кінця наступного тижня.

За словами Луніна, точніша інформація про масштаби пошкоджень після атаки буде в понеділок.

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Радіус ударної хвилі сягав 2 км: в ОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Кременчук

Війна в Україні, Кременчук, Полтавська область, Ракетні удари Росії
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