Двое мужчин в больнице: РФ обстреляла Днепропетровщину из тяжелой артиллерии
Ночью 27 сентября российские войска били из тяжелой артиллерии по Мировской общине Никопольского района и самому Никополю Днепропетровской области.
Там горело двухэтажное здание. Повреждено частное предприятие.
Повреждены четыре хозяйственных постройки, одна – уничтожена до основания.
Разбиты шесть частных домов, авто, газопроводы и линия электропередачи.
От обстрела пострадали мужчины 44-х и 68-ми лет.
В настоящее время они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 581-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Сергей Лысак
Фото: Сергей Лысак
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Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко