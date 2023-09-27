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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Двоє чоловіків у лікарні: РФ обстріляла Дніпропетровщину з важкої артилерії

Швидка допомога

Уночі 27 вересня російські війська гатили з важкої артилерії по Мирівській громаді Нікопольського району та самому Нікополю Дніпропетровської області.

Там горіла двоповерхова будівля. Пошкоджене приватне підприємство.

Понівечено чотири господарські споруди, одна – знищена вщент.

Зараз дивляться

Побиті шість приватних будинків, авто, газогони та лінія електропередачі.

Від обстрілу постраждали чоловіки 44-ми та 68-ми років.

Наразі вони перебувають у лікарні в стані середньої важкості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 581-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Лисак

Фото: МОЗ

Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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Бюджет розподілено: на що підуть кошти та скільки виділять

Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

Ольга Чайко
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