Над Днепропетровской областью приземлили БпЛА – ОВА
Утром 27 сентября украинские военные уничтожили вражеский беспилотник над Днепропетровской областью.
Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.
– Утром наши защитники поймали вражескую “птичку”. Спасибо, что очищаете небо от российского хлама! – отметил глава области.
В Воздушном командовании Восток уточняют, что беспилотник был приземлен в Криворожском районе.
По предварительным данным, это был БпЛА ZALA.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 581-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Лысак, ВК Восток
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Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко