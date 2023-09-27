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Татьяна Забожко, редактор ленты

Над Днепропетровской областью приземлили БпЛА – ОВА

мобільні групи ППО
Фото: Генштаб ВСУ

Утром 27 сентября украинские военные уничтожили вражеский беспилотник над Днепропетровской областью.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.

– Утром наши защитники поймали вражескую “птичку”. Спасибо, что очищаете небо от российского хлама! – отметил глава области.

В Воздушном командовании Восток уточняют, что беспилотник был приземлен в Криворожском районе.

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По предварительным данным, это был БпЛА ZALA.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 581-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Лысак, ВК Восток

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