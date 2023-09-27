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Над Дніпропетровською областю приземлили БпЛА – ОВА

мобільні групи ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

Уранці 27 вересня українські військові знищили ворожий безпілотник над Дніпропетровською областю.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

– Зранку наші оборонці вполювали ворожу “пташку”. Дякую, що очищуєте небо від російського непотребу! – зауважив очільник області.

 

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