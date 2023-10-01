Ударили по центральной площади: россияне убили мужчину в Волчанске

Около 11:00 1 октября российские военные обстреляли центральную площадь Волчанска Харьковской области.

Открыли огонь по городу оккупанты, скорее всего, из артиллерии.

От травм на месте погиб 63-летний местный житель.

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По данным областной прокуратуры, в момент обстрела мужчина как раз ехал на велосипеде.

На месте удара работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Полномасштабная война в Украине длится уже 585-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : МВД

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