Ударили по центральной площади: россияне убили мужчину в Волчанске
Около 11:00 1 октября российские военные обстреляли центральную площадь Волчанска Харьковской области.
Открыли огонь по городу оккупанты, скорее всего, из артиллерии.
От травм на месте погиб 63-летний местный житель.
По данным областной прокуратуры, в момент обстрела мужчина как раз ехал на велосипеде.
На месте удара работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Полномасштабная война в Украине длится уже 585-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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