Вгатили по центральній площі: росіяни вбили чоловіка у Вовчанську
Близько 11:00 1 жовтня російські військові обстріляли центральну площу Вовчанська Харківської області.
Відкрили вогонь по місту окупанти, імовірно, з артилерії.
Від травм на місці загинув 63-річний місцевий житель.
За даними обласної прокуратури, у момент обстрілу чоловік саме їхав на велосипеді.
На місці удару працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 585-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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