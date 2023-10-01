Вгатили по центральній площі: росіяни вбили чоловіка у Вовчанську

Близько 11:00 1 жовтня російські військові обстріляли центральну площу Вовчанська Харківської області.

Відкрили вогонь по місту окупанти, імовірно, з артилерії.

Від травм на місці загинув 63-річний місцевий житель.

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За даними обласної прокуратури, у момент обстрілу чоловік саме їхав на велосипеді.

На місці удару працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 585-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : МВС

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